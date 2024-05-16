《Ａ股焦點》航運股顯著吐，招商輪船瀉６％中遠海能Ａ跌半成

《經濟通通訊社１６日專訊》海運費用上漲導致Ａ場航運板塊升至近年高位，惟今日顯著回

吐，招商輪船（滬：６０１８７２）瀉６﹒３％，鳳凰航運（深：０００５２０）挫５﹒３％，

中遠海能（滬：６０００２６）跌４﹒８％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）跌４﹒１％，招商

南油（滬：６０１９７５）、中遠海發（滬：６０１８６６）跌３％，渤海輪渡

（滬：６０３１６７）跌２﹒７％，中遠海特（滬：６００４２８）走低２﹒１％。（ｅｙ）

