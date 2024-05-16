  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
春天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

16/05/2024 09:38

【大國博弈】美國地產富豪組建財團，擬競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登４月已簽署針對ＴｉｋＴｏｋ的強制出售法案，
規定ＴｉｋＴｏｋ須於明年１月前與中國母公司字節跳動剝離，否則面臨被禁。盡管外界預期字
節跳動寧願關閉ＴｉｋＴｏｋ美國業務而不會轉售，不過據外電報道稱，美國地產富豪麥考特
（Ｆｒａｎｋ　ＭｃＣｏｕｒｔ）計劃組建一個財團競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務。
　　據悉，麥考特將通過一個名為Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｉｂｅｒｔｙ的計劃重建社交媒體，該計
劃於２０２１年對外公布，旨在挑戰Ｍｅｔａ等互聯網巨頭。他迄今為止已投入５億美元。
　　麥考特建議，一旦成功收購後重組ＴｉｋＴｏｋ，將其納入更高透明度的數碼開源協定。他
認為，這是一個絕佳機會以催生一種替代方案，取代當前佔據互聯網的技術模式。
　　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｉｂｅｒｔｙ一份聲明指出，麥考特將收購ＴｉｋＴｏｋ的行動稱為「
人民的競購」，正在與投資銀行Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ、律師事務所
Ｋｉｒｋｌａｎｄ　＆　Ｅｌｌｉｓ、學者及技術專家合作，此項競購計劃也獲得萬維網發明者
Ｔｉｍ　Ｂｅｒｎｅｒｓ－Ｌｅｅ的支持，惟目前未清楚該項目是否已經取得融資。（ｒｙ）

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

【FOCUS】「川建國」VS「拜振華」，對華加關稅亂鬥

16/05/2024 12:34

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金