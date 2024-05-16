【大國博弈】美國地產富豪組建財團，擬競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登４月已簽署針對ＴｉｋＴｏｋ的強制出售法案，

規定ＴｉｋＴｏｋ須於明年１月前與中國母公司字節跳動剝離，否則面臨被禁。盡管外界預期字

節跳動寧願關閉ＴｉｋＴｏｋ美國業務而不會轉售，不過據外電報道稱，美國地產富豪麥考特

（Ｆｒａｎｋ ＭｃＣｏｕｒｔ）計劃組建一個財團競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務。

據悉，麥考特將通過一個名為Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｌｉｂｅｒｔｙ的計劃重建社交媒體，該計

劃於２０２１年對外公布，旨在挑戰Ｍｅｔａ等互聯網巨頭。他迄今為止已投入５億美元。

麥考特建議，一旦成功收購後重組ＴｉｋＴｏｋ，將其納入更高透明度的數碼開源協定。他

認為，這是一個絕佳機會以催生一種替代方案，取代當前佔據互聯網的技術模式。

Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｌｉｂｅｒｔｙ一份聲明指出，麥考特將收購ＴｉｋＴｏｋ的行動稱為「

人民的競購」，正在與投資銀行Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ、律師事務所

Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ、學者及技術專家合作，此項競購計劃也獲得萬維網發明者

Ｔｉｍ Ｂｅｒｎｅｒｓ－Ｌｅｅ的支持，惟目前未清楚該項目是否已經取得融資。（ｒｙ）

