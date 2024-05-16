【大國博弈】王毅評美國加徵關稅：單邊行徑必將被歷史車輪碾碎

《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，外交部長王毅昨天在京同巴基斯坦副總理

兼外長舉行第五次中巴外長戰略對話後見記者時，有記者問及，針對美國最近連續多次對華實施

單邊制裁、加徵高額關稅，中方有何評論。

王毅表示，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁、濫用３０１關稅，近乎瘋狂地打壓

中國的正常經貿科技活動。這是當今世界上最典型的霸道霸凌。



＊３０１關稅違背世貿規則，美方損人不利己＊



王毅指，美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂

了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運轉造成進一步破壞；並

不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發１４億多中國人民更加奮發圖強。

王毅強調，世貿組織已明確作出結論，美國３０１關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為

。世界上有基本常識的國際貿易人士也都認為，美方這一做法既損人又不利己。

王毅說，單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎。在全球經濟復甦的

關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。（ｒｙ）

