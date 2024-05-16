《打擊貪腐》工商銀行前副行長張紅力涉嫌受賄被逮捕

《經濟通通訊社１６日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）原黨委委員、

副行長張紅力涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最

高人民檢察院指定管轄，浙江省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張紅力作出逮捕決定，目前案件

正在進一步辦理中。



＊首位來自外資金融機構的國有行高管＊



公開資料顯示，張紅力自２０１０年４月起任工行副行長，２０１５年６月起任工行執行董

事。他在正式加入工行前，曾在惠普、施羅德、高盛工作，並在２００１年加入德意志銀行，離

開前曾任德意志銀行環球銀行業務亞太區總裁、中國區董事長。張紅力是首位從國際金融機構獲

聘至中國國有銀行的高管。

２０１８年７月，張紅力因家庭原因辭去工行副行長職務；去年１１月，他因涉嫌嚴重違紀

違法接受調查；今年５月９日，張紅力被開除黨籍，中央紀委國家監委對其進行了立案審查調查

。



＊被指官迷心竅，大搞權錢交易＊



據官方公布，張紅力官迷心竅，結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治資本，搞迷信活動，

閱看存在嚴重政治問題的書籍；無償使用管理服務對象私人飛機，接受可能影響公正執行公務的

旅遊安排；徇私錄用調整幹部，騙取博士學位；違規收受禮品，借用管理服務對象住房，違規使

用公車、報銷個人費用，離職後違規任職；利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，非法收受巨額

財物。（ｒｙ）

