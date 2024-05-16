【大國博弈】習近平：中俄關係是新型國際關係典範，續深化互信

《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京舉行會談後見記者。習

近平表示，中俄關係已經成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範，中俄雙方將繼續秉持不結盟

、不對抗、不針對第三方原則，不斷深化政治互信。

習近平指出，中俄兩國同為聯合國常任理事國和主要新興市場國家，雙方加大戰略協作深度

、拓展互利合作維度，順應世界多極化和經濟全球化的歷史大勢是兩國共同的戰略選擇。雙方應

該以建交７５周年為新起點，進一步加強發展戰略對接，持續豐富雙邊合作內涵，更好造福兩國

和兩國人民。

習近平說，尊重中俄各自選擇的發展道路，在相互堅定支持中實現各自發展振興。中俄要積

極尋找兩國利益匯合點，發揮各自優勢、深化利益交融，實現彼此成就；要進一步優化合作結構

，鞏固好經貿等傳統領域合作良好勢頭；支持搭建基礎科學研究平台網絡，持續釋放前沿領域合

作潛能，加強口岸和交通物流合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。



＊中俄認同政治解決烏克蘭危機是正確方向＊



另外，習近平稱與普京一致認為解決巴以衝突問題迫在眉睫，中俄雙方也一致認為政治解決

烏克蘭危機是正確方向。中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

普京形容他與習近平的會談「熱烈而友好」，討論的重點議題為貿易和投資。普京接著列舉

了一系列中俄合作和深化經濟關係的領域，能源產業是兩國深化合作的首要任務之一，普京又表

示，歡迎中國汽車製造商進入俄羅斯市場。

普京另外感謝中國為解決烏克蘭危機作出的努力，他並表示明日會前往黑龍江省哈爾濱市。

（ｒｙ）

