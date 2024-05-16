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AH股新聞

16/05/2024 16:09

【內房困局】杭州臨安區擬收購１萬平方米商品房用作公租房

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《澎湃新聞》報道，杭州市臨安區住房和城鄉建設局近日發
布公告，擬在區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房。
　　根據公告，此次收購房源需滿足兩大條件：一是以整幢作為基本收購單位，同時單套建築面
積不超過７０平方米；二是需搭配一定比例車位。收購以不超過周邊房源、車位的評估價作為最
高限價，最終按經區政府審議通過的《關於收購商品住房用作公共租賃住房的具體實施方案》執
行。
　
＊計劃整幢收購，須為現樓或短期交付期房＊
　
　　公告明確，此次收購房源面積原則不超過１萬平方米，須為現房或一年內具備交付條件的期
房。另外，公告對供應商提出資格條件，包括近三年經營活動中無違法違規或失信行為等。
　　報道還稱，今年來多地政府已陸續出台政策盤活存量住房，包括鼓勵國有房企收購市場房源
用於保障性住房，鼓勵房地產開發商將庫存投入保障房市場等。易居研究院研究總監嚴躍進認為
，此次臨安的收購操作，可以說是對之前住建部提出《統籌研究消化存量房產和優化增量住房的
政策措施》的落實，房企庫存也有了新的去化導向，對於各地保障房的建設工作也具有啟發意義
。（ｒｙ）

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