【提振Ａ股】中證監發布程序化交易新規，龍頭機構將調整投資策略

《經濟通通訊社１６日專訊》中證監昨日發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》，

與４月１２日發布的徵求意見稿相比，《管理規定》變化不大，多為原則性的規定，尚未涉及具

體的監管指標和參數，不過內媒引述多家業界龍頭機構表示，下一步將按照規定要求「主動優化

」投資策略，依法合規參與市場交易。



＊程序化交易投資者先報告後交易＊



《管理規定》主要針對程序化交易行為在信息、技術等方面的優勢，從報告管理、交易監管

、系統安全、差異化收費等方面明確一系列要求，以維護市場交易公平。

新規特別明確，交易所應公平分配資源，證券公司應保障不同客戶的交易公平性；對一段時

間內頻繁發生異常交易，或程序化交易系統發生重大技術故障等客戶，證券公司不得向其提供主

機托管服務；程序化交易投資者不得利用系統對接非法經營證券業務，不得轉讓、出借或為第三

方提供系統接入等。

此外，新規還要求程序化交易投資者「先報告、後交易」，提前報告帳戶基本信息、資金信

息、交易策略等內容；技術系統應當符合證券交易所規定，相關機構應當制定專門的合規風控制

度。事中，交易所對程序化交易實行實時監測，制定針對性的異常交易監控標準；證券公司要全

面落實客戶管理責任。事後，強化自律管理與行政監管的銜接，明確違法違規行為的責任追究。

中證監市場監管一司司長張望軍披露，程序化交易投資者持股市值佔Ａ股總流通市值的比重

在５％左右，交易金額佔比約２９％；高頻交易帳戶數量總體不多，但交易金額較大，約占程序

化交易額的６０％。截至２０２３年底，全市場報告程序化交易帳戶１１﹒９萬個。（ｌｃ）

