  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

16/05/2024 09:31

【提振Ａ股】中證監發布程序化交易新規，龍頭機構將調整投資策略

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中證監昨日發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》，
與４月１２日發布的徵求意見稿相比，《管理規定》變化不大，多為原則性的規定，尚未涉及具
體的監管指標和參數，不過內媒引述多家業界龍頭機構表示，下一步將按照規定要求「主動優化
」投資策略，依法合規參與市場交易。
　
＊程序化交易投資者先報告後交易＊
　
　　《管理規定》主要針對程序化交易行為在信息、技術等方面的優勢，從報告管理、交易監管
、系統安全、差異化收費等方面明確一系列要求，以維護市場交易公平。
　　新規特別明確，交易所應公平分配資源，證券公司應保障不同客戶的交易公平性；對一段時
間內頻繁發生異常交易，或程序化交易系統發生重大技術故障等客戶，證券公司不得向其提供主
機托管服務；程序化交易投資者不得利用系統對接非法經營證券業務，不得轉讓、出借或為第三
方提供系統接入等。
　　此外，新規還要求程序化交易投資者「先報告、後交易」，提前報告帳戶基本信息、資金信
息、交易策略等內容；技術系統應當符合證券交易所規定，相關機構應當制定專門的合規風控制
度。事中，交易所對程序化交易實行實時監測，制定針對性的異常交易監控標準；證券公司要全
面落實客戶管理責任。事後，強化自律管理與行政監管的銜接，明確違法違規行為的責任追究。
　　中證監市場監管一司司長張望軍披露，程序化交易投資者持股市值佔Ａ股總流通市值的比重
在５％左右，交易金額佔比約２９％；高頻交易帳戶數量總體不多，但交易金額較大，約占程序
化交易額的６０％。截至２０２３年底，全市場報告程序化交易帳戶１１﹒９萬個。（ｌｃ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

【FOCUS】「川建國」VS「拜振華」，對華加關稅亂鬥

16/05/2024 12:34

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金