【提振Ａ股】中證監發文擬完善證券期貨糾紛多元化解機制

《經濟通通訊社１６日專訊》中證監昨日發布《關於完善證券期貨糾紛多元化解機制深入推

進訴源治理的工作方案》，提出要持續深化中證監投訴平台１２３８６預警監測等輔助源頭治理

效用，適時建立以１２３８６平台數據為基礎的全行業相關數據採集、投資者訴求數據統計監測

系統，開展全市場統計分析預警監測。

對投資者反映集中、矛盾突出的訴求及時向有關單位反映，從源頭上解決一批投資者訴求反

映強烈的問題。對投資者訴求數據所呈現出的趨勢性問題、制度性問題等進行深入分析研判，為

優化監管工作、完善監管制度提供有效數據支持。

壓實經營機構、派出機構基層主陣地責任。派出機構指導監督轄區經營機構健全內部管理制

度，加強體制機制建設，切實履行信息披露義務，建立健全風險預警和糾紛分類化解處置機制，

持續維護矛盾糾紛處理台帳或數據庫，定期排查分析糾紛集中問題，從源頭減少矛盾產生。

《工作方案》又指出，綜合運用糾紛多元化解「工具箱」。積極發揮先行賠付制度作用，用

好行政執法當事人承諾和責令回購制度，充分發揮行政執法當事人承諾制度兼顧懲戒違法行為和

賠償投資者損失的制度優勢。深化探索行業仲裁及仲調對接機制。加強和司法程序全流程有機銜

接，鼓勵當事人綜合運用多元解紛「工具箱」，推進糾紛矛盾高效實質化解。

對於重點糾紛領域，《工作方案》要求，要加強對上市公司參與調解的正向激勵引導，降低

國有企業等上市公司因內部審計及追責等因素慣性依賴訴訟的顧慮。深挖治理機構類糾紛中新型

突出矛盾糾紛。針對當前矛盾突出的投資咨詢類糾紛等反映出的行業規範性不足、維權黑產等問

題加強研判，推動完善相關業務管理規則，加強投資咨詢機構的規範管理，從源頭減少矛盾糾紛

產生。（ｌｃ）

