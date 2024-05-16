《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２３％，中證監擬加強量化投資監管

《經濟通通訊社１６日專訊》香港佛誕假期結束，陸股通恢復交易，在中證監連發數文加強

資本市場規管後，滬深股市今早窄幅高開，滬綜指高開０﹒２３％，報３１２７﹒１８點，深成

指高開０﹒３３％，通信設備股造好，家電、醫藥股走低。

中證監主席吳清昨日表示，為進一步推動提高上市公司質量，當局從上市公司的「入口」到

持續監管，再到「出口」，都正在建立更加嚴格的制度安排。同日中證監發布《證券市場程序化

交易管理規定（試行）》，擬加強高頻交易監管，另外中證監亦就投資者權益保護、證券期貨糾

紛多元化解機制等工作作出部署。

俄羅斯總統普京應中國國家主席習近平邀請，在北京時間今天凌晨４時許，乘搭專機抵達北

京，展開他連任後的首次外訪行程，本次訪華為期兩天。據報，普京今日將與習近平舉行會談。

美國商務部長雷蒙多在國會參議院聽證會上表示，商務部基於國家安全考量，可能對中國聯

網汽車採取「極端行動」，將於今年秋季發出涉及中國聯網汽車的規管建議，惟雷蒙多沒有透露

措施的細節及具體時間表。

另外，據外電引述知情人士指，國務院正在就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方

政府徵求意見，當局擬要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格從陷入困

境的發展商手中收購未售出的住宅，這些住房被收購後會被改建成保障房。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

