《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４８％，地產股大漲

《經濟通通訊社１６日專訊》香港佛誕假期結束，陸股通恢復交易，在中證監連發數文加強

資本市場規管後，滬深股市今早窄幅高開，半日升幅擴大至０﹒４８％，報３１３４﹒９７點，

深成指升０﹒８３％，創業板指飆１﹒１４％。

兩市半日成交５１９４億元人民幣。

中證監主席吳清昨日表示，為進一步推動提高上市公司質量，當局從上市公司的「入口」到

持續監管，再到「出口」，都正在建立更加嚴格的制度安排。同日中證監發布《證券市場程序化

交易管理規定（試行）》，擬加強高頻交易監管，另外中證監亦就投資者權益保護、證券期貨糾

紛多元化解機制等工作作出部署。



＊消化存量房產傳聞起，地產股飆＊



外電報道，國務院正在就化解存量房產向部分監管部門和地方政府徵求意見，擬要求國有銀

行提供貸款資金，支持地方國企以較大折扣價從發展商手中收購未售住宅並改建成保障房。受市

場傳聞衝擊，Ａ場房地產板塊走高，合肥城建（深：００２２０８）、濱江集團

（深：００２２４４）等集體漲停，萬科Ａ（深：０００００２）升５％，綠地控股

（滬：６００６０６）升４﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）揚３﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）漲３％。

美國眾議院監督與問責委員會周三（１５日）以壓倒性票數表決批准《生物安全法案》，未

來將有待眾議院和參議院全體會議表決通過，再由總統拜登簽署生效。藥明康德Ａ

（滬：６０３２５９）現價倒升０﹒６％，報４５﹒５１元人民幣。（ｅｙ）

