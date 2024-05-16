《Ａ股行情》滬指收升０﹒０８％地產股爆發，關注重磅數據明公布

《經濟通通訊社１６日報道》香港佛誕假期結束，陸股通恢復交易，滬綜指今早走高約

０﹒５％，惟午後市況轉弱，個股升跌互見，滬指全日收市升０﹒０８％，報３１２２﹒４點，

深成指升０﹒２１％，創業板指曾飆超過１％，全日收市升幅回落指０﹒２９％。

昨日兩市成交只有７６１１億元（人民幣．下同），創２月１日以來成交新低，而今日兩市

全日成交８４７８億元，按日增加１１﹒４％。

後市方面，關注明日國家統計局將公布一系列４月重磅經濟數據，包括工業生產、零售消費

、投資、房地產開發、失業率等。

中證監主席吳清昨日表示，為進一步推動提高上市公司質量，當局從上市公司的「入口」到

持續監管，再到「出口」，都正在建立更加嚴格的制度安排。同日中證監發布《證券市場程序化

交易管理規定（試行）》，擬加強高頻交易監管，另外中證監亦就投資者權益保護、證券期貨糾

紛多元化解機制等工作作出部署。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京今日舉行會談，會後見證中俄雙方官員簽署１０項重

要合作文件，並簽署關於深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。習近平表示，中俄

雙方也一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向，願繼續為歐洲恢復和平發揮建設性作用。



＊地產股集體漲，家品股連帶升＊



外電報道，國務院正在就化解存量房產向部分監管部門和地方政府徵求意見，擬要求國有銀

行提供貸款資金，支持地方國企以較大折扣價從發展商手中收購未售住宅並改建成保障房。受市

場傳聞衝擊，Ａ場房地產板塊走高，合肥城建（深：００２２０８）、濱江集團

（深：００２２４４）、南都物業（滬：６０３５０６）等集體漲停，萬科Ａ

（深：０００００２）升５﹒８％，綠地控股（滬：６００６０６）升４﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）揚３﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）、保利發展

（滬：６０００４８）漲３﹒１％。

家品股同漲，亞振家居（滬：６０３３８９）、箭牌家居（深：００１３２２）漲停，志邦

家居（滬：６０３８０１）升８﹒４％，尚品宅配（深：３００６１６）漲８﹒１％，江山歐派

（滬：６０３２０８）升８％，森鷹窗業（深：３０１２２７）升７﹒３％。



＊航運股股價回吐，資金炒作低空經濟＊



海運費用上漲導致Ａ場航運板塊升至近年高位，惟今日顯著回吐，招商輪船

（滬：６０１８７２）瀉６﹒６％，鳳凰航運（深：０００５２０）挫５﹒３％，中遠海能

（滬：６０００２６）跌４﹒９％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）跌３﹒７％，招商南油

（滬：６０１９７５）、中遠海發（滬：６０１８６６）跌３％，渤海輪渡

（滬：６０３１６７）跌２﹒２％。

低空經濟成資金炒作熱點，設研院（深：３００７３２）飆２０％漲停，新晨科技

（深：３００５４２）升１４﹒６％，創世紀（深：３０００８３）升１２﹒６％，榮盛發展

（深：００２１４６）、長源東谷（滬：６０３９５０）升一成封板，勝藍股份

（深：３００８４３）升９﹒５％，建新股份（深：３００１０７）升９﹒３％，蕾奧規劃

（深：３００９８９）升７﹒６％，中衡設計（滬：６０３０１７）揚６﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６４０﹒３６ ＋０﹒３９

上證綜合指數 ３１２２﹒４０ ＋０﹒０８ ３７７５﹒０３

上證Ａ股指數 ３２７３﹒０６ ＋０﹒０８

深證成份指數 ９６０４﹒１３ ＋０﹒２１ ４７０２﹒８５

深圳創業板指數 １８４４﹒２１ ＋０﹒２９

上證Ｂ股指數 ２５２﹒８０ ＋０﹒２２ １﹒０３

深證Ｂ股指數 １１２２﹒０１ －０﹒１５ ０﹒８１

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