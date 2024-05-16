《中國要聞》微軟據報要求在華ＡＩ團隊撤出中國，員工斥變相裁員

《經濟通通訊社１６日專訊》微軟中國區Ａｚｕｒｅ人工智能團隊據報正分組撤出中國市場

，集體「打包」去美國和澳洲。內媒《新浪科技》報道，微軟此前在內部發送郵件通知，將包括

ＡＩ ｐｌａｔｆｏｒｍ的Ａｚｕｒｅ ＭＬ團隊在內的核心團隊撤出中國，公司將負責親屬簽

證問題。有傳此次調整涉及上百名員工。

報道引述微軟中國官方回應稱，「本次是給部分員工一個可選的內部調動機會，不會影響公

司在國內的運營」。

不過，微軟中國內部人士指出，消息來得太突然，公司要求在６月７日之前作出決定，「要

麼去美國，要麼選擇拿補償離職」，願意調整搬遷的人員可以帶配偶和子女一起過去，公司將會

負責親屬的簽證，但「如此短時間做出這麼大的抉擇，拖家帶口出國工作，那就是在變相裁員？

」還有知情人士透露，在重要的部門搬走後，不重要的部門將被裁掉，「ＡＩ相關部門中國區就

可以關掉了」。



＊內部人士稱微軟對中國進行「ＡＩ隔離」＊



也有內部人士認為，此事之前已有一些徵兆。目前微軟在ＡＩ研究方面正對中國進行一定的

「隔離」，在北京的微軟亞洲研究院，「目前我們無法提前體驗到ＯｐｅｎＡＩ一些產品的測試

版，也無法觸及量子計算、人臉識別、合成媒體等尖端技術的核心」。

報道指出，這並非微軟第一次將國內專家或科研人員轉移到國外。去年６月曾有消息指，微

軟正將微軟亞洲研究院（ＭＳＲＡ）的ＡＩ頂級科學家從中國轉移到溫哥華，微軟亞洲研究院當

時回應稱，確是將在加拿大溫哥華建立一個新的實驗室，並會將部分在中國的ＡＩ研究專家遷至

新實驗室。

報道又提到，微軟總裁施博德此前表示，中國只佔微軟銷售額的１﹒５％。有業內人士分析

認為，１﹒５％的業務份額，加上新Ｂｉｎｇ ＡＩ搜索無法在中國落地，使得微軟「隔離」中

國ＡＩ的意味愈加明顯。（ｓｌ）

