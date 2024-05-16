《兩岸關係》長榮航空總經理赴京：願積極推動兩岸航空進一步恢復

《經濟通通訊社１６日專訊》民航局副局長馬兵在北京會見長榮航空總經理孫嘉明一行。

據《中國民航報》，馬兵指出，兩岸航空業者是兩岸直航的重要參與和推動者，也是直接受

益者，應當共同維護好發展的環境和基礎，加強溝通協作，為兩岸民眾出行提供安全便捷的優質

服務。

報道又引述孫嘉明表示，長榮航空願意積極推動兩岸航空運輸及相關交流合作進一步恢復和

發展。



＊民航局：兩岸民眾與航企冀盡快恢復大陸３０城市航班＊



民航局上月底發文稱，海峽兩岸航空運輸交流工作委員會通過《海峽兩岸空運協議》聯系人

渠道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，指兩岸民眾及航空公司均特別希望盡快恢

復開通天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、

貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥、黃山、蘭州、麗江、南昌、太原

、西寧、銀川、徐州、武夷山等與台的客運航班。

據台灣的交通部統計，疫後兩岸航班量恢復約４２％，遠低於其他地區航線。

兩岸客運航點原本共６１個，受疫情影響，２０２０年起大陸航點一度縮減到只有北京、上

海（浦東及虹橋）、廈門、成都。去年３月，台方恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、

福州、青島、寧波、鄭州等１０個空運客運航點。目前兩岸直航大陸的定期航班航點共１５個。

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