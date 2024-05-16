【汽車新勢力】蔚來樂道首款新車９月上市交付，料翌年推第三品牌

《經濟通通訊社１６日專訊》蔚來（０９８６６）昨日正式發布第二品牌「樂道」以及樂道

旗下首款車型Ｌ６０，預售價２１﹒９９萬元人民幣，將於９月上市並交付。蔚來聯合創始人、

總裁秦力洪表示，樂道與蔚來兩品牌既會有協同，也會有區隔，而「預計一年左右的時間，蔚來

的第三品牌也會面向市場」。

蔚來汽車董事長兼ＣＥＯ李斌則表示，目前樂道的研發、營銷等資金已經包含在蔚來的投入

費用當中，樂道不會成為獨立公司，未來也不會考慮單獨上市。

樂道Ｌ６０定位為中型ＳＵＶ，對標特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ，整體由前賓利設計師Ｒａｕｌ

Ｐｉｒｅｓ操刀設計；內部空間寬敞，車尾廂可放２個２８吋、２個２４吋及１個２０吋行李

箱，滿足一家五口出行需求。動力方面，樂道全系車型將基於蔚來第三代技術平台ＮＴ３﹒０開

發，並將與蔚來共享換電網絡。具體來看，樂道Ｌ６０將全系基於９００Ｖ碳化硅平台打造，將

採用ＢａａＳ電池租賃方案，日常通勤採用７５ｋＷｈ和１００ｋＷｈ電池組，長途出行可通過

換電更換１５０ｋＷｈ電池組，續航里程分別為５５５ｋｍ、７３０ｋｍ和逾１０００ｋｍ。

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