【內房困局】雲南大理：鼓勵收購存量房作為保障性租賃住房

《經濟通通訊社１６日專訊》雲南大理州政府發布《關於進一步促進房地產業平穩健康發展

的實施意見（試行）》，自印發之日起施行，有效期一年。《意見》提出，加快構建以保障性租

賃住房為主的城鎮住房保障體系；鼓勵收購存量房作為保障性租賃住房或人才住房，住宅商品房

去化周期超過２４個月的縣市、大理經開區，除產業園區內部配套和離縣城（主城區）較遠的鎮

區外，不再新建保障性租賃住房。

此外，城市更新、城中村改造等項目改建地段或就近地段可提供存量房屋進行房屋產權調換

的，原則上不再新建回遷安置房，優先採取市場購買方式安置。支持民營房企與國有企業聯合組

建保障性住房運營公司。

此前《彭博》引述知情人士指，國務院正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政

府徵求意見，擬要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格從陷入困境的發

展商手中收購未售出的住宅，然後改建成保障房。

近期，武漢、西安、南京、杭州、合肥等地均提出支持企業收購存量房，並明確用途。



＊買新建商品房可獲最高３萬元補貼＊



另外，《意見》提出，大理政府鼓勵支持各縣市、大理經開區對特定期限內在轄區內購買新

建住宅商品房並完成網簽備案、且取得契稅完稅憑證的購房者，在辦理《不動產權證》後按所繳

納契稅總額５０％給予補貼。其中，生育二孩、三孩的家庭（新生兒戶口登記在大理州）分別按

所繳納契稅總額８０％、１００％給予補貼。單套補貼最高不超過３萬元人民幣。

《意見》並提出鼓勵居民住房「以舊換新」。引導房源品質優、信用評價好的房地產開發企

業和經紀機構創新合作方式，滿足居民多樣化改善型住房需求。實行「認房不認貸」，有序調整

個人存量住房貸款利率。繼續支持引導金融機構對爛尾樓、保交樓項目給予商業配套融資等。

（ｓｌ）

