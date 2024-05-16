【ＦＯＣＵＳ】「川建國」ＶＳ「拜振華」，對華加關稅亂鬥

【ＦＯＣＵＳ】加徵關稅的昏招，令拜登和特朗普樂此不疲，似再次應了中國網民關於「川

建國」和「拜振華」的調侃。白宮周二（１４日）宣布，三年內分階段大幅提高中國進口商品關

稅，對象包括鋼鐵鋁、電動車、鋰電池、太陽能電池、半導體等。惟此招對本就對美出口微乎其

微的電動車、光伏、鋼鋁影響有限，更早已被證明「未傷人先傷己」。



＊進口佔比微乎其微，出拳出在棉花上＊



艱難拼連任的拜登，正有意對特朗普「東施效顰」。據白宮最新聲明，將對來自中國的

１８０億美元進口商品分三年提高關稅，以回應中國的不公平貿易行為，保護美國工人和企業。

其中，２０２４年內，提供電動車關稅從２５％至１００％，鋼鐵和鋁產品關稅０－

７﹒５％至２５％，電動車鋰電池關稅從７﹒５％至２５％，太陽能電池關稅從２５％至５０％

，注射器和針頭關稅從０％至５０％，個人防護設備關稅從０－７﹒５％至２５％。

對中國出口「新三樣」的領頭羊電動車，加稅至１００％聽起來石破天驚，但事實上，美國

去年進口最多的電動車分別來自德國、韓國、墨西哥，總計超１７７億美元，來自中國的進口僅

約３﹒８億美元。此外，中國造太陽能電池，過去逾十年來基本沒有直接出口美國（主要經東南

亞出貨）；美國去年自中國進口鋼材、鋁材亦僅分別為５９﹒８萬噸、２３萬噸。換言之，拜登

出拳如同出在了棉花上。



＊新稅不利抗通脹，中國反應不同２０１８＊



拜登此番關稅戰來勢洶洶，但下注顯然仍追不上「狂人」的步伐。因應拜登宣布對中國電動

車加稅至１００％，３月曾表示對墨西哥製造的中國汽車徵收１００％關稅的特朗普，最新將稅

率叫價提高至２００％，並揚言對「所有」中國輸美商品加徵至少６０％的關稅。

不過，回看特朗普２０１８年挑起的對華關稅戰，實際效果跟預想出入甚大，美國國際貿易

委員會（ＵＳＩＴＣ）去年３月就指，研究顯示 ，美國進口商承擔了特朗普關稅的「幾乎全部

」成本；關稅每增加１％，價格就會上漲約１％。紐約聯儲２０１９年亦指，２０１８年的對華

關稅令美國家庭平均增加４１９美元成本，包括額外稅負及效率損失。而全美零售商聯合會最新

則稱，「在消費者抗擊通脹的時候，政府最不應做的事情就是對進口產品額外加稅。」

值得一提的是，跟２０１８年時，中國先後三輪對美國祭出加徵關稅報復，且都以牙還牙式

的在同日生效，今次回應暫只停留口頭上的「必然措施」，顯然謹慎得多，大有對「川建國」、

「拜振華」亂鬥靜觀其變之意。

