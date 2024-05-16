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16/05/2024 17:39

《打擊貪腐》青島政協前主席汲斌昌受賄逾５億，一審認罪擇期宣判

　　《經濟通通訊社１６日專訊》山東省青島市政協原黨組書記、主席汲斌昌受賄一案今日
（１６日）在江蘇省無錫市中級人民法院一審公開開庭審理。汲斌昌被控受賄高達５﹒２６億元
人民幣，當庭表示認罪悔罪。最後法庭宣布擇期宣判。
　　無錫市人民檢察院起訴指控，汲斌昌在２００３年至２０２２年間，利用擔任山東省經濟體
制改革辦公室副主任、山東省人民政府國有資產監督管理委員會副主任、山東省魯信投資控股集
團有限公司董事長、山東省工業和信息化廳廳長、山東省副省長、中國人民政治協商會議山東省
青島市委員會主席等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企
業經營、工程承攬、職工錄用等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣
５﹒２６億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究其刑事責任。
　
＊為兒子在投資經營等方面謀取利益，與不法商人大搞權錢交易＊
　
　　６０歲的汲斌昌去年１月受查，同年７月被開除黨籍和公職，次月被正式以受賄罪逮捕。當
時中紀委國家監委指出，汲斌昌以權謀私，為其子在投資經營等方面謀取利益；私欲膨脹，貪婪
成性，既想當官又想發財，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人
在股權投資、企業融資等方面謀利，並非法收受巨額財物；隱瞞不報個人有關事項，在職工錄用
工作中為他人謀利；違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排等
。（ｓｌ）

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