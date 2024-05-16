【數據前瞻】機構料中國４月工業、消費、投資增速均加快

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局將於明日（１７日）上午公布４月工業增加值、投

資和消費數據等。據《路透》綜合近４０家機構預估中值顯示，在設備更新等帶動下，４月規模

以上工業增加值同比增速料從４﹒５％上升至５﹒５％；社會消費品零售總額預計在低基數下同

比增速由３﹒１％升至３﹒８％；基建投資保持穩健，１－４月固定資產投資增幅料微升０﹒１

個百分點至４﹒６％。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤表示，由於去年基數較低，預計４月工業生產同比增速將改善至

５﹒５％。消費方面，她認為４月消費同比增速可能改善至５％，部分受低基數推動。汪濤進一

步預計，前４個月固定資產投資同比增速可能持穩於４﹒５％左右。受益於政策持續支持，製造

業投資同比增速可能保持在８％－１０％的水平，不過進一步考慮到房地產投資持續疲軟，整體

固定資產投資增長可能持穩。

國金宏觀趙偉團隊則在報告中指出，生產端設備更新加快推進，中游設備製造生產或延續高

景氣，帶動工業增加值回升。報告並稱，萬億國債等穩增長政策持續落地，新質生產力加快布局

，投資需求或進一步升溫。（ｓｌ）

