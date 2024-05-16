《中國要聞》刮刮樂「一票難求」，多地網民稱銷售點斷貨

《經濟通通訊社１６日專訊》即開型彩票「刮刮樂」近年在年輕人當中刮起一陣旋風，據內

媒《證券時報》報道，社交平台有不少網民表示，自己所在城市的刮刮樂「一票難求」，部分銷

售點斷貨，還有刮刮樂店主稱，刮刮樂難拿貨，已經缺貨一個多月。

報道指，市場對於刮刮樂斷貨原因主要有兩種觀點，一是即開型彩票廣受消費者歡迎，供不

應求；二是彩票印刷供不上銷售，導致短期缺貨。



＊首４個月彩票相關企業註冊量同比增逾１﹒５倍＊



報道又引述企查查數據指出，今年前４個月，共有２１０５家彩票相關企業註冊，同比增長

１５８﹒９２％。現存彩票相關企業１﹒４７萬家。而據財政部數據顯示，３月全國共銷售彩票

５５６﹒０１億元（人民幣．下同），同比增加５８﹒０９億元，增長１１﹒７％，主要是即開

型彩票購彩群體和基諾型彩票銷售網點規模穩步擴大。有券商研報提到，市場需求是推動彩票行

業發展的關鍵因素，即開型彩票歷史悠久，基數小增速快，增量空間廣闊。

去年曾有媒體專題報道指出，「買彩票成了年輕人信仰的新玄學」；互聯網上也出現了「在

求人求己中選擇求佛，在上班和上進之間選擇上香，在買包和買醉之間選擇買彩票」的梗，甚至

喊出「每天刮一行，上班有盼頭」的口號。（ｓｌ）

