《大灣區》廣州：支持銀行、證券、期貨等金融業態加快數字化轉型

《經濟通通訊社１６日專訊》廣州市政府印發廣州市數字經濟高質量發展規劃，其中提到要

加快先進算力中心建設，並支持廣州地區銀行、證券、保險、期貨、基金等金融業態加快數字化

轉型進程等，目標到２０２５年，數字經濟核心產業增加值佔地區生產總值比重達到１５％。

規劃提出，積極規劃布局高密度數據中心、邊緣數據中心、智能計算中心等下一代新型高性

能數據中心建設；加快國家超級計算廣州中心升級改造，大力推動廣州人工智能公共算力中心建

設；推進高等級綠色雲計算平台及邊緣計算節點建設，推動計算生態向移動端遷移。構建垂直領

域大模型產業生態，面向工業、醫療、交通、金融、教育、科研等領域，加強行業算力建設布局

；加強探索超導計算、量子計算、類腦計算、生物計算、光計算等新型計算技術。



＊全面推進數字人幣全場景試點應用＊



規劃並提出，支持廣州地區銀行、證券、保險、期貨、基金等金融業態加快數字化轉型進程

，建設創新型、多元化、區域性數字金融產業發展服務平台，創新發展跨境金融、科技金融、綠

色金融等新產品和新服務；加強數字金融試點建設，全面推進數字人民幣全場景試點應用，打造

一批可複製的廣州特色場景；探索建設粵港澳大灣區數字金融科創中心，加快廣東數字金融創新

產業園建設，推動廣東股權交易中心、廣州金融資產交易中心等交易平台數字化升級改造；全力

推進廣州金融科技創新試點工作，以科技手段強化金融風險監測。



＊推動實現空天地通信一體化覆蓋＊



此外，規劃布局新一代信息通信網絡，搶先部署下一代互聯網等傳輸類基礎設施建設；推動

５Ｇ、光網、移動物聯網和低軌衛星互聯網通信有機融合，實現空天地通信一體化覆蓋。支持

６Ｇ、衛星直連手機、太赫茲無線通信等技術研發；加快建設南沙（粵港澳）數據服務試驗區。

推動智能晶片、智能傳感器、智能軟件、智能裝備及機械人、智能終端等人工智能核心產業研發

。

規劃加快元宇宙產業前瞻性部署，開展ＮＦＴ、ＶＲ╱ＡＲ、腦機接口、智能晶片、智能算

法、數字孿生、人機交互、區塊鏈等元宇宙關鍵技術研發與應用；培育壯大超高清影片和新型顯

示產業，加快ＴＣＬ華星ｔ９、廣州視源、廣州創維等一批重大項目建設。（ｓｌ）

