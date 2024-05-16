《國企紅籌》晨鳴紙業（０１８１２）第一大股東質押０﹒４％股份

《經濟通通訊社１６日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，近日接

到第一大股東晨鳴控股質押約１１３５﹒６５萬股Ａ股，佔０﹒３８％股權，質押日由本周一

（１３日）起，質押作融資用途。

該集團指，晨鳴控股質押股份數目升至約２﹒８８億股，佔９﹒７７％股權，而晨鳴控股持

有約２７﹒７８％股權。該集團指，晨鳴控股所質押的有關股份不存在平倉風險，當前其生產經

營正常。（ｗｈ）

