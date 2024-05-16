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AH股新聞

16/05/2024 07:53

《國企紅籌》國聯（１４５６）擬發新Ａ股全購民證兼籌２０億人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，擬發行
新Ａ股購買民生證券１００％股份，與包括控股股東國聯集團等賣方簽訂框架收購協議，並在完
成交易後，擬向不超過３５名特定對象發行Ａ股募集配套資金不超過２０億元人民幣，且發行Ａ
股數量不超過２﹒５億股新股。
　
＊每股新Ａ股作價１１﹒３１元人幣＊
　
　　該集團指，收購交易預期將構成一項非常重大的收購事項，收購價將以資產評估機構出具，
並經有權國資監管機構備案的評估報告的評估結果為基礎，並經各方協商後確定。至於國聯證券
發行新Ａ股定價按照定價基準日前１２０個交易日國聯證券Ａ股交易均價計，確定為每股
１１﹒３１元人民幣。
　　該集團指，民生證券主要從事證券經紀，與證券交易、證券投資活動有關財務顧問等，目前
國聯集團為民生證券第一大股東，持有３０﹒４９％股份。該集團指，收購交易有利於落實長三
角一體化發展戰略、發揮協同效應，實現優勢互補。
　　此外，該集團指，發行Ａ股募集配套資金所得擬用於發展民生證券業務。至於股票發行價格
不低於定價基準日前２０個交易日Ａ股交易均價的８０％，且不低於最近每股淨資值。（ｗｈ）

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