【提振內房】金監總局肖遠企：房地產融資協調機制將組建專班辦公

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》金監總局副局長肖遠企在國新辦舉行的國

務院政策例行吹風會上表示，近期將發布《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用 滿足

房地產項目合理融資的通知》，建立健全城市房地產融資的協調機制。房地產融資協調機制是由

城市政府主要負責人任組長，分管城建住房和金融的副市長們為副組長，相關部門及金融機構為

成員單位，組建工作專班，集中辦公。



＊督促有關各方整改，使其符合白名單標準＊



肖遠企表示，房地產融資協調機制主要是匯總轄內房地產項目的情況，按照條件和標準審核

白名單的項目，對於暫時不符合條件與標準的項目，要督促有關各方加大整改力度，切實解決相

應的問題，使其符合白名單的項目條件和標準。

肖遠企說，白名單由房地產項目公司自願申報，所在城市的區縣預審並提出名單，城市協調

機制組織甄別審查，符合條件與標準的納入白名單，不符合條件與標準的要實施整改，推動問題

解決，形成閉環管理機制。城市協調機制要負責優化預售資金監管流程，合理確認預售監管資金

的額度，同時要壓實房地產企業和房地產項目公司的責任。

