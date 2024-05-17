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AH股新聞

17/05/2024 17:16

【提振內房】人行：收購商品房過程對各類房企一視同仁

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就切實做好保交房工作配套政策有
關情況舉行吹風會，人民銀行副行長陶玲表示，人民銀行擬設立保障性住房再貸款，作為新創設
的結構性貨幣政策工具，由人民銀行提供低成本再貸款資金，激勵２１家全國性銀行機構按照市
場化原則，向城市政府選定的地方國有企業發放貸款，支持以合理價格收購已建成未出售的商品
房，用作保障性住房。近期人民銀行將出台正式文件，這個文件是《關於設立保障性住房再貸款
有關事宜的通知》。
　
＊嚴格把握收購商品房的戶型和面積標準＊
　
　　第一，保障性住房再貸款規模是３０００億元（人民幣．下同），利率１﹒７５％，期限１
年，可展期４次，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、郵政儲蓄銀行、股
份制商業銀行等２１家全國性銀行。銀行按照自主決策、風險自擔原則發放貸款。人民銀行按照
貸款本金的６０％發放再貸款，可帶動銀行貸款５０００億元。
　　第二，所收購的商品房嚴格限定為房地產企業已建成未出售的商品房，對不同所有制房地產
企業一視同仁。按照保障性住房是用於滿足工薪收入群體剛性住房需求的原則，嚴格把握所收購
商品房的戶型和面積標準。
　
＊收購主體國企不得涉及地方政府隱性債務＊
　
　　第三，城市政府選定地方國有企業作為收購主體。該國有企業及所屬集團不得涉及地方政府
隱性債務，不得是地方政府融資平台，同時應具備銀行授信要求和授信空間，收購後迅速配售或
租賃。
　　第四，自願參與。城市政府根據當地保障性住房需求、商品房庫存水平等因素，自主決定是
否參與。符合保障條件的工薪群體自主選擇是否參與配售或租賃。房地產企業與收購主體平等協
商，自主決定是否出售。２１家銀行按照風險自擔、商業可持續原則，自主決策是否向收購主體
發放貸款。

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