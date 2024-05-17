【提振內房】金監總局：審批「白名單」項目貸款金額９３５０億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就切實做好保交房工作配套政策有

關情況舉行吹風會，國家金監總局副局長肖遠企在會上透露，自今年１月份，金監總局和住建部

一起發布《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》以來，截至到５月１６日，商業銀行已按

內部審批流程審批通過了「白名單」項目貸款金額９３５０億元（人民幣．下同）。

肖遠企表示，金融監管總局指導商業銀行積極與城市協調機制對接，要求這些銀行建立總行

、省分行、二級分支行以及經辦行四級聯動的快速響應機制，形成四級聯動快速響應機制，採用

「評審合一」等模式最大程度縮短業務辦理時限。肖遠企稱金監總局主要有以下幾個方面的措施

：



＊主要商業銀行都成立工作專班＊



第一，加強組織領導。要求主要商業銀行都成立工作專班，由行領導牽頭，相應部門比如客

戶營銷、授信審批、風險管理等部門都作為成員，形成工作合力。

第二，要求積極參加城市協調機制各項工作。在協調機制統籌下，按照相應的條件和標準參

與審核把關納入「白名單」項目。

第三，建立綠色通道。要求銀行優化貸款審批和發放流程，適度下放審批權限，加快放款速

度，在項目准入、評級、授信、貸後等方面都可以單獨管理，允許單列授信額度。同時，也要制

定盡職免責的具體細則，對於基層行和相關員工已按照要求勤勉盡職的，以及因不可抗力因素導

致貸款發生風險的，予以免責。



＊採取新增貸款、存量貸款展期，以及發放併購貸款等多種方式予以融資支持＊



第四，做到應貸盡貸。對於不同所有制房企的「白名單」項目一視同仁。在控制風險的前提

下，可以採取新增貸款、存量貸款展期，以及發放併購貸款等多種方式予以融資支持。貸款金額

要與項目建設周期匹配，要覆蓋項目建成交付的資金缺口，推動項目竣工交付，切實保障購房人

的合法權益。

第五，對「白名單」項目單獨建帳核算，封閉運作管理，項目間資金不混同，項目資金嚴禁

挪作他用，確保資金用於保交付。商業銀行要嚴格審查信貸資金用途和流向，與借款人約定在貸

款銀行開立項目資金監管帳戶，確保項目資本金、貸款發放、支付支用、貸款償還等通過項目資

金監管帳戶辦理。「白名單」項目的預售資金監管帳戶應開立在主辦銀行。

