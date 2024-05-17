【提振內房】金監總局：首季新發放房地產開發貸款按季較大增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家金監總局副局長肖遠企在國新辦政策

吹風會上表示，近期重點做好以下幾個方面的工作：

一是保持房地產融資穩中有升。繼續落實好「金融１６條」，穩定房地產資金投放。一方面

支持存量融資合理展期。截至３月末，房地產開發貸款展期餘額同比增長１４７％，對存量的房

地產貸款繼續延長貸款期限。另一方面，積極做好房地產新增信貸投放。今年一季度，商業銀行

新發放房地產開發貸款９６３６億元（人民幣．下同），新發放個人住房貸款１﹒３萬億元，比

去年第四季度均有較大增長。首套房貸、二套房貸平均利率分別比上年同期下降了０﹒４３個百

分點和０﹒７５個百分點。

二是一視同仁滿足不同所有制房地產企業和房地產項目的合理融資需求，對不同所有制房企

和房地產項目一視同仁，按照市場化、法治化原則，合理評估，積極予以支持。

三是建立與房地產發展新模式相適應的金融產品和金融服務體系。要求金融機構針對新變化

、新特徵，在產品開發、審批流程、風險管理、客戶關係管理等方面升級改造，提供更加契合新

模式的金融產品和金融服務體系，提高房地產融資和金融服務的針對性、有效性。

四是會同住建部和其他部門一起全力推動落實城市房地產融資協調機制。



＊銀行對房地產行業融資穩中有增＊



他指出，銀行對房地產行業融資的主要方式和渠道，有幾個方面：第一，對房地產企業的開

發貸款，主要是用於房地產項目的開發建設，截至首季末房地產開發貸款餘額１２﹒８萬億元；

第二，對個人發放的按揭貸款，主要是用於購買住房，一季度末餘額是３８﹒３萬億元；第三，

經營性物業貸款、併購貸款、住房租賃貸款。三項加起來餘額有３﹒３萬億元。

除此以外，還有債券投資，一季度末，銀行持有的房地產企業債券餘額是４２８２億元。同

時，銀行還向房地產上下游企業提供供應鏈融資。比如，對材料供應商、施工建築企業等，截至

一季度末建築業貸款餘額同比增長１０％。他總結道，過去一段時間以來，房地產行業銷售下滑

，其他融資渠道減少，但銀行對房地產行業融資還是保持了穩中有增的趨勢。



