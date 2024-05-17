【內房困局】住宅待售面積增近２５％，統計局：研究消化存量政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布２０２４年４月份商品住

宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布數據測算，４月７０個大中城市新建商品住

宅價格指數同比跌３﹒１％，為２０１５年７月以來最大降幅；４月環比下跌０﹒６％，為

２０１４年１１月以來最大降幅。

此外，１－４月，新建商品房銷售額２８０６７億元人民幣，下降２８﹒３％，降幅較１－

３月下降２７﹒６％，再擴０﹒７個百分點，其中住宅銷售額下降３１﹒１％。４月末，商品房

待售面積７４５５３萬平方米，同比增長１５﹒７％。其中，住宅待售面積增長２４﹒５％。

國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華在新聞發布會上表示，今年以來，各

地區因城施策，不斷優化房地產政策，從４月份房地產領域主要數據情況看，房地產繼續處於調

整期。

近期一些主要城市放寬了限購，就如何究判下階段房地產走勢，劉愛華表示，結合房地產市

場供求關係的新變化，人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的

政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

