【大國博弈】美國加關稅，統計局：中國經濟強韌性，有利化解衝擊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》美國對中國製產品加徵關稅，新措施將影

響價值１８０億美元的中國進口商品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池和

起重機，其中電動車關稅飆至１００％。

就美國關稅上調的影響，國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，今年

以來，國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的聯動效應積極發揮，國民經

濟整體運行顯現出比較強的韌性和潛力，有利於化解外部衝擊帶來的影響。

劉愛華表示，一是國內大循環的內生動力和可靠性進一步增強。一季度，中國內需貢獻率達

到８５﹒５％，其中最終消費支出的貢獻率是７３﹒７％。４月份，中國貨物進口額同比增長

１２﹒２％，明顯快於出口增速，反映了國內需求回升的良好態勢。從生產領域看，４月份規模

以上工業的產銷率達到９７﹒４％，繼續處於較高水平。從企業預期看，４月份ＰＭＩ中新訂單

指數是５１﹒１％，仍處於擴張區間，表明製造業領域的市場需求繼續恢復。

二是國際循環的質量和水平進一步提升，有利於不斷鞏固和拓展國際市場和發展空間。１－

４月份，中國貨物進出口總額同比增長５﹒７％，外貿回穩向好態勢進一步鞏固。中國是１４０

多個國家和地區的主要貿易夥伴，外貿具有比較強的韌性和競爭力。

總之，盡管經濟持續回升仍然面臨一定困難和挑戰，但是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強

、潛力大，經濟內生動能持續增強，社會預期不斷改善，有能力、有韌性應對外部衝擊，經濟回

升向好態勢不會改變。

