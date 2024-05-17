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AH股新聞

17/05/2024 11:44

【數據解讀】統計局：以舊換新等政策逐步落地，料ＰＰＩ低位回升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》４月份，ＰＰＩ同比下降２﹒５％，降幅
比上月收窄０﹒３個百分點，環比下降０﹒２％，降幅比上月略微擴大０﹒１個百分點。國家統
計局新聞發言人劉愛華在國新辦新聞發布會上表示，未來一段時間，國際大宗商品價格走勢仍然
存在不確定性，但隨著大規模設備更新和消費品以舊換新等政策逐步落地生效，相關行業需求將
得到提振，預計ＰＰＩ有望繼續低位回升。
　　劉愛華表示，分行業來看，同比上漲的主要是石油和天然氣開採業、有色金屬冶煉和壓延加
工業以及部分消費品製造業。４月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格上行帶動影響，國
內石油和天然氣開採業同比上漲９﹒４％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲３﹒６％。
　　另外，在消費需求恢復帶動下，有部分消費品製造業也出現上漲，文教工美體育和娛樂用品
製造業、皮革毛皮羽毛及其制品和製鞋業、煙草制品業、紡織服裝服飾業、酒飲料和精制茶製造
業價格同比漲幅在０﹒３％－５﹒０％之間。
　　從下降的行業來看，主要是受供給充足等影響，煤炭等行業價格同比下降。其中，煤炭開採
和洗選業價格同比下降１４﹒２％，非金屬礦物制品業下降９％。４月中旬以來，鋼材市場供需
略有改善，價格有所上漲，但全月平均仍在下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比下降
２﹒５％，同比下降８﹒５％。
　

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