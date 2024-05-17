【提振內房】住建部：爛尾樓司法處置首要保護好購房人合法權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就切實做好保交房工作配套政策有

關情況舉行吹風會，住建部副部長董建國在會上表示，當前，房地產市場供求關系發生了重大變

化，房地產市場正處於調整過程當中，部分在建已售的商品住房項目面臨交付困難。如果已售出

的住房項目爛尾，將嚴重損害購房人合法權益，影響房地產市場平穩健康發展。住建部會同金融

監管總局等部門將出台城市商品住房項目保交房攻堅戰工作方案，工作方案重點把握三個方面的

要求：

第一，做好保交房工作，多措並舉、分類處置，打好商品住房項目保交房攻堅戰，防範處置

爛尾風險，推動項目按時保質交付，讓老百姓按合同約定如期拿到驗收合格的房子。對窮盡手段

仍然無法交房的，該走司法途徑的要走司法途徑，在司法處置中同樣要把保護好購房人合法權益

擺在首要位置。



＊金融機構要落實盡職免責規定，應貸盡貸＊



第二，做好保交房工作，要充分用好城市房地產融資協調機制，將項目納入「白名單」給予

融資支持。今年１月，住建部會同金融監管總局聯合印發了《關於建立城市房地產融資協調機制

的通知》，指導各地建立城市房地產融資協調機制，提出可以給予融資支持的房地產項目「白名

單」，向本行政區域內的商業銀行推送，支持在建房地產項目融資和建設交付。全國２９７個地

級及以上城市已經建立了房地產融資協調機制，這個機制要在保交房工作中發揮好牽頭協調推進

的有力作用。

第三，做好保交房工作，要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任。一是地方政府

要承擔屬地責任，推動住建、金融管理、公安、自然資源、審計等部門和法院協同配合，各司其

職、形成合力；二是房地產企業要承擔主體責任，制定「一項目一策」處置方案，積極處置資產

、多方籌集資金，確保項目按時保質交付；三是金融機構要落實盡職免責規定，做到對符合條件

的項目「應貸盡貸」，加快貸款審批和發放，支持項目建設交付。

