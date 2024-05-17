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17/05/2024 17:23

《國企紅籌》中國人保（０１３３９）首４月保費收入升１﹒３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年１月至４月，原保險保費收入約３００１﹒１７億元（人民幣．下同），按年增約
１﹒３％。
　　集團指，經由子公司人保財險、人保壽險及人保健康，所獲得的原保險保費收入分別為
２１０４﹒９５億、６０４﹒７億及２９１﹒５２億元，分別按年升２﹒８％、跌５﹒９％及升
６％。（ａｃ）
　

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