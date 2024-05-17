《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同俄羅斯總統普京會談

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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５月１６日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行

會談。習近平指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃

至世界的和平、穩定、繁榮。



習近平同俄羅斯總統普京共同會見記者

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國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京會談後共同會見記者，雙方共同簽署並發表

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交７５周年之際關於深化新時代全面戰略協作伙伴關係

的聯合聲明》。



國家發展改革委明確經濟體制改革重點任務

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５月１６日出版的《求是》雜誌發表國家發展改革委黨組的文章《進一步全面深化經濟體制改革

以高質量發展推進中國式現代化》，文章明確了經濟體制改革七個方面重點任務。





《上海證券報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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５月１６日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行

會談。習近平指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃

至世界的和平、穩定、繁榮。



１萬億元超長期特別國債今日首發，財政貨幣政策協同效應將顯現

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財政部今日招標首發４００億元人民幣３０年期特別國債。分析人士預計，配合超長期特別國債

落地，貨幣政策將加強與財政政策的協同配合。降準、加量續作中期借貸便利（ＭＬＦ）操作、

在公開市場購買國債等都在工具箱內。未來，財政和貨幣金融工具有望進一步發揮出「１＋１＞

２」的效果



提升私募投資穩定性 護航資本市場行穩致遠

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資本市場的高質量發展，離不開堅實的機構力量。《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場

高質量發展的若干意見》強調「支持私募證券投資基金和私募資管業務穩健發展，提升投資行為

穩定性」，中國證券投資基金業協會也發布了《私募證券投資基金運作指引》，明確了下階段私

募基金的發展方向。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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５月１６日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行

會談。習近平對普京開啟新一屆總統任期表示衷心祝賀，對他再次來華進行國事訪問表示熱烈歡

迎。習近平指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至

世界的和平、穩定、繁榮。



習近平同俄羅斯總統普京共同出席「中俄文化年」開幕式

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國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京國家大劇院共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄

建交７５周年專場音樂會並致辭。習近平指出，不斷鞏固和發展中俄永久睦鄰友好、全面戰略協

作、互利合作共贏，符合兩國和兩國人民的根本利益，順應國際社會期待和時代發展潮流，具有

不可替代的重要意義。



改算法「良藥苦口」 金融業「去虛胖」影響深遠

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今年以來，反映貨幣供應量的廣義貨幣（Ｍ２）和狹義貨幣（Ｍ１）同比增速呈現緩慢下滑走勢

。除有效需求不足、存款向金融市場「分流」、治理「資金空轉」等因素外，金融業增加值季度

核算方法的優化調整作為「新變量」受到業內關注。（ｒｙ）

