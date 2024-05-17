《神州經脈》人行四招救樓市，助國企購現房降首付，４月消費遜

《神州經脈》國家統計局今早（１７日）公布的４月多項數據顯示不同部門經濟表現分化持

續，尤其是內需增長乏力，Ａ股半日窄幅跌，午後國務院、人行及金監總局打出一組提振樓市組

合拳，包括取消首套及二套住房個人貸款利率全國下限、下調首付比例、下調個人住房公積金貸

款利率，以及允許地方政府「以需定購」、酌情以合理價格收購部分商品房用作保障房等。

上述救樓市政策雖在關鍵細節上仍存在疑問，但此次首套和二套房首付比例均是歷史最低，

對地產股的短期利好效果則立竿見影，多股集體漲停，加上保險股拉漲，帶動滬綜指下午升幅擴

大至１﹒０１％收市，報３１５４﹒０３點，深成指漲１﹒１％，創業板指同升１﹒１２％。

午後成交大增，兩市全日錄得８８７４億元（人民幣．下同）成交額，按日增加１６﹒６％

。

隔夜美國數據顯示經濟仍偏強，美指企穩上升，不過中國官宣一攬子刺激房地產政策提振市

場情緒，匯價跌幅收窄。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２２４２，較上個交

易日４時３０分收盤價跌５４點子，止兩連升，全日在７﹒２１６６－７﹒２３００之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０４５，較上個交易日跌２５點子，止兩連升，與市場預測

偏離重新擴至１１５０點以上，上個交易日報７﹒１０２０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國切實做好保交房工作視頻會議今日上午在京召開，國務院宣布，商品房庫存較多城市

，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。此外，著力分類推進

在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購房人合法權益；

相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以

幫助資金困難房企解困。



２﹒ 人民銀行亦推出４項針對房地產政策措施：一是設立３０００億保障性住房再貸款，鼓勵

引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房

，用作配售型或配租型保障性住房，預計將帶動銀行貸款５０００億元。３０００億元保障性住

房再貸款利率１﹒７５％，一年可展期四次；發放對象為政策性銀行、國有商業銀行、股份行等

２１家全國性銀行。二是取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限，

實現房貸利率市場化。



３﹒ 三是對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調

整為不低於１５％，二套住房則調整為不低於２５％。各地按照因城施策原則，自主確定轄區各

城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例下限。內媒引述多名分析師表示，此次

首付比例政策為按揭貸款歷史上最寬鬆的首付政策，降低幅度刷新歷史紀錄，首套和二套房首付

比例均是歷史最低。此前內地首套和二套住房個人貸款最低首付款比例為不低於２０％和３０％

。



４﹒ 四是自明日（１８日）起下調個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點，５年或以下和

５年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為２﹒３５％和２﹒８５％，第二套則分別調整

為不低於２﹒７７５％和３﹒３２５％。有內媒以公積金貸款額度１００萬元、貸款３０年、等

額本息還款方式計算，公積金首套房貸利率降低後，每月月供減少約１３５元，累積３０年，即

總共減少４﹒８５萬元。



５﹒ 住鄉部副部長董建國在國務院政策例行吹風會上表示，保交房工作有四個重點：一是按照

市場化、法治化原則，分類處置在建已售未交付的商品住房項目，推動項目建設交付。二是城市

政府推動符合白名單條件的項目應進盡進，商業銀行對合規白名單項目應貸盡貸，滿足在建項目

合理融資需求。三是推動消化存量商品住房，城市政府以需定購，組織地方國有企業以合理價格

收購一部分存量商品住房，用作保障性住房。四是對目前尚未開發或已開工未竣工的存量土地，

通過政府收回收購、市場流通轉讓、企業繼續開發等方式，妥善處置盤活，推動房地產企業緩解

困難和壓降債務，促進土地資源高效利用。



６﹒ 國家統計局公布，４月工業增加值同比增６﹒７％大勝預期，但社會消費品零售總額同比

增２﹒３％顯著遜預期，並創２０２２年１２月以來新低。首４個月固定資產投資同比增

４﹒２％亦不及預期，其中全國房地產開發投資同比下降９﹒８％，跌幅較１－３月再擴大

０﹒３個百分點，首４個月新建商品房銷售額下降２８﹒３％，降幅較１－３月再擴０﹒７個百

分點。房價方面，據測算，４月７０個大中城市新房價格同比跌３﹒１％，為２０１５年７月以

來最大降幅；環比亦下跌０﹒６％，為２０１４年１１月以來最大降幅。分析人士認為，工業生

產強勁由外需推動，但消費放緩表明內需仍然低迷，疊加此前公布的信貸數據「塌方」，亟需政

策制定者採取更多措施提振內需。



７﹒ 中國財政部今日招標首發４００億元３０年期特別國債，加權中標收益率２﹒５７％，優

於市場預期的２﹒５５％。財政部表示，今年發行的超長期特別國債為記帳式國債，有２０年、

３０年、５０年三個期限品種，具體購買操作按記帳式國債購買流程辦理。個人投資者可以通過

全國銀行間債券市場櫃台業務開辦機構購買，也可以通過在證券交易所開展債券經紀業務的證券

公司購買。同時，中國金融期貨交易所今天發布公告，將３０年期特別國債納入交易所３０年期

國債期貨的交割範圍，用於國債實物交割。



８﹒ 香港金管局公布，該局及中國人民銀行就數字人民幣跨境支付試點的合作取得進一步成果

，擴大數字人民幣在香港的試點範圍，便利香港居民開立和使用數字人民幣錢包（數幣錢包），

並透過「轉數快」為數幣錢包增值。隨著是次擴大試點範圍，用戶現在只需以香港手機號碼，便

可以在香港開立並使用個人數幣錢包，數幣錢包可用於跨境支付，但不可用作個人之間的轉帳。

香港用戶可透過本地１７間零售銀行經「轉數快」為錢包增值。數字人民幣除了可在大灣區使用

，亦可於內地其他試點地區使用。（ｓｌ）

