《鍾之日記》救內房扭六壬，魚缸漲幅有限

《鍾之日記》５月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股三大指數曾創歷史新高，道指一度升破四萬關，最終收跌３８點。多名聯儲局官員發表

講話，市場繼續關注貨幣政策前景，債息在近六星期低位反彈。港股在美國寬鬆預期下持續造好

，加上內地祭出連環拳救內房，恒指尾盤拔高，高見１９６０２，然而衝擊兩萬關阻力仍存，最

終全日收報１９５５３，升１７７點或０﹒９％，主板成交超過１７９３億元。



＊數據不算佳，Ａ股全靠國策撐＊



國家統計局今早公布的４月多項數據顯示不同部門經濟表現分化持續，尤其是內需增長乏力

，Ａ股半日窄幅跌。至於內地救內房連環出招，雖在關鍵細節上仍存疑問，但寬鬆力度是難得一

見，對Ａ場地產股的短期利好效果立竿見影，多股集體漲停，加上保險股拉漲，帶動滬綜指下午

升幅擴大至１﹒０１％收市，報３１５４﹒０３點，深成指漲１﹒１％，創業板指同升

１﹒１２％。

午後成交大增，兩市全日錄得８８７４億元人民幣的成交額，按日增加１６﹒６％。

國家統計局公布４月多項統計數據。從生產端來看，內地４月工業增加值增６﹒７％大勝預

期，但從消費端來看，４月社會消費品零售總額同比增２﹒３％顯著遜預期；房地產市場表現維

持不理想，首四個月全國房地產開發投資同比下降９﹒８％，跌幅較１－３月再擴大０﹒３個百

分點，首四個月新建商品房銷售額下降２８﹒３％，降幅較１－３月再擴０﹒７個百分點，至於

房價方面，據測算４月７０個大中城市新房價格同比跌３﹒１％，為２０１５年７月以來最大降

幅，環比亦下跌０﹒６％，為２０１４年１１月以來最大降幅。



＊人行連放大招，內房股強彈＊



人行等部門今午連發３條通知，針對公積金貸款利率、商貸利率政策下限、購房首付比例等

進行調整，全力救樓市。

調整後首套房貸款最低首付比例不低於１５％，二套房最低首付比例不低於２５％。分析師

表示，此次降幅刷新紀錄，首套和二套房首付比例均是歷史最低。同時，人行下調個人住房公積

金貸款利率０﹒２５個百分點，取消全國層面首套住房和二套住房商業性貸款利率政策下限。多

家機構認為，這是近來對樓市眾多利好中，最大的政策刺激。

國務院副總理何立峰同日宣布，商品房庫存較多城市，地方政府可以需定購，酌情以合理價

格收購部分商品房用作保障性住房。連日來市場消息所指政府層面收購存量房政策得以明確。

救樓市政策發布後，內房股上攻，融創中國（０１９１８）曾彈３成，收漲２６％；雅居樂

集團（０３３８３）升超２４％；萬科企業（０２２０２）盤中創月高，全日漲約１９％；富力

地產（０２７７７）升１２﹒７％、遠洋集團（０３３７７）升１成、世茂集團（００８１３）

升５﹒６％。

不過，摩根士丹利認為，儘管在政策放鬆和投資者情緒改善的推動下，中資地產股迎來反彈

，但基本面仍然疲弱，且下半年的不確定性較高，因此將其對中國房地產板塊的看法從「有吸引

力」下調至「與大市一致」。大摩同時調低龍湖和保利發展評級。



＊平保心淡想套現，滙控股價跌＊



市傳平安資產管理計劃減持滙控（００００５）千億持倉，滙控收跌２﹒２％，報

６８﹒５５元，全日成交約３６７８萬股，涉資２５﹒１５億元。至於中國平安（０２３１８）

隨Ａ股起飛，全日價升５﹒７％，報４５﹒４５元。

《彭博》引述知情人士透報道，中國平安正在考慮以何種方式減持滙控股份。消息指，平保

內部團隊正在考慮的其中一個選項是進一步在公開市場出售股份，類似於上周披露的５０００萬

美元的減持行動。以滙控昨日收市價７０﹒１元，按平保持股約１５億股計算，意味持貨價值約

１０５３億元。

知情人士稱，另一個可能性是由中東一家主權財富基金或一個超富裕投資人接管較大佔有率

的股份。他們又提到，不清楚是否已就出售較大規模股份，以及此舉有多可行進行了正式磋商，

但平安董事會的成員目前正在波斯灣地區訪問。報道又指，考慮減持滙豐股份反映了平保鎖定部

分投資利潤的意願，也反映出平保認識到，所推動的大舉改革行動，如分拆滙控亞洲業務，眼下

幾乎沒有成功的可能。平安資產管理的一位代表不予置評，但公司回應《券中社》記者指，滙控

是該集團的長期財務投資，而滙控在亞洲一直保持獨特的競爭優勢，平保對其長期發展有信心。





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