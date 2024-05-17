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AH股新聞

17/05/2024 10:46

《Ａ股焦點》恒瑞醫藥減肥神藥達成海外授權合作，惟現價偏軟

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒瑞醫藥（滬：６００２７６）公告，將針對糖尿病、肥胖及
其它代謝性疾病的創新藥ＧＬＰ－１產品組合有償許可給美國Ｈｅｒｃｕｌｅｓ公司，並將取得
Ｈｅｒｃｕｌｅｓ公司１９﹒９％的股權。
　　根據協議條款，美國Ｈｅｒｃｕｌｅｓ公司將向恒瑞醫藥支付首付款和近期里程碑款總計
１﹒１億美元，臨床開發及監管里程碑款累計不超過２億美元，銷售里程碑款累計不超過
５７﹒２５億美元，及達到實際年淨銷售額低個位數至低兩位數比例的銷售提成。
Ｈｅｒｃｕｌｅｓ公司將獲得在除大中華區以外的全球範圍內開發、生產和商業化ＧＬＰ－１產
品組合的獨家權利。
　　恒瑞醫藥董事、首席戰略官江寧軍表示，本次合作是恒瑞醫藥持續深入國際化的又一個里程
碑，也代表國際市場對恒瑞醫藥創新質量的高度認可，與貝恩資本、Ａｔｌａｓ　
Ｖｅｎｔｕｒｅｓ、ＲＴＷ資本、Ｌｙｒａ資本等頂尖投資基金合作對於恒瑞醫藥是一種新模式
探索，有助於進一步拓寬公司豐富創新管線的國際化道路，更好服務全球未滿足的醫療需求。
　　恒瑞醫藥現價跌０﹒６％，報４４﹒４２元人民幣。（ｅｙ）

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