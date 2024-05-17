【聚焦數據】統計局：４月發電量同比增３﹒１％，增速加快

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局數據顯示，電力生產增速有所加快。４月份，規上

工業發電量６９０１億千瓦時，同比增長３﹒１％，增速比３月加快０﹒３個百分點；日均發電

２３０﹒０億千瓦時。１－４月份，規上工業發電量２９３２９億千瓦時，同比增長６﹒１％。

分品種看，４月份，規上工業火電、水電、太陽能發電增速加快，核電由降轉增，風電同比

下降。其中，規上工業火電同比增１﹒３％，增速比３月份加快０﹒８個百分點；規上工業水電

增２１﹒０％，比３月加快１７﹒９個百分點；規上工業核電增長５﹒９％，３月為下降

４﹒８％；規上工業風電下降８﹒４％，３月為增長１６﹒８％；規上工業太陽能發電增長

２１﹒４％，增速比３月加快５﹒６個百分點。



＊天然氣４月產量增速放緩，進口增１５﹒１％＊



另外，天然氣生產穩定增長，進口保持較快增長。４月份，規上工業天然氣產量１９８億立

方米，同比增長３﹒２％，增速比３月份放緩１﹒３個百分點；日均產量６﹒６億立方米。進口

天然氣１０３０萬噸，同比增長１５﹒１％。

１－４月份，規上工業天然氣產量８３０億立方米，同比增長５﹒０％。進口天然氣

４３００萬噸，同比增長２０﹒７％。（ｒｙ）

