【提振內房】人民銀行下調個人住房公積金貸款利率２５點子

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，自明日（１８日）起下調個人住房公積金貸款

利率０﹒２５個百分點，５年以下（含５年）和５年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整

為２﹒３５％和２﹒８５％，５年以下（含５年）和５年以上第二套個人住房公積金貸款利率分

別調整為不低於２﹒７７５％和３﹒３２５％。（ｅｙ）

