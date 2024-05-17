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17/05/2024 13:24

【提振內房】人民銀行下調個人住房公積金貸款利率２５點子

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，自明日（１８日）起下調個人住房公積金貸款
利率０﹒２５個百分點，５年以下（含５年）和５年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整
為２﹒３５％和２﹒８５％，５年以下（含５年）和５年以上第二套個人住房公積金貸款利率分
別調整為不低於２﹒７７５％和３﹒３２５％。（ｅｙ）

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