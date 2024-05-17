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AH股新聞

17/05/2024 16:16

【提振內房】人行設立３千億保障性住房再貸款，支持國企收購現樓

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦就切實做好保交房工作配套政策有
關情況舉行吹風會，人民銀行副行長陶玲表示，設立３０００億元（人民幣．下同）保障性住房
再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成
未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計將帶動銀行貸款５０００億元。
　
＊人行推出４項政策措施＊
　
　　陶玲表示，近期中央政治局會議提出統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，人
民銀行抓緊認真貫徹落實，立足中央銀行貨幣政策和宏觀審慎管理職能定位，推出４項政策措施

　　一是設立３０００億元人民幣保障性住房再貸款，二是降低全國層面個人住房貸款最低首付
比例，將首套房最低首付比例從不低於２０％調整為不低於１５％，二套房最低首付比例從不低
於３０％調整為不低於２５％。
　　三是取消全國層面個人住房貸款利率政策下限。首套房和二套房貸利率均不再設置政策下限
，實現房貸利率市場化。上述首付比例、房貸利率政策調整後，各地可因城施策，自主決定轄區
內首套房和二套房最低首付比例和房貸利率下限，也可不再設置利率下限。
　　四是下調各期限品種住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。調整後，五年以上首套房個人
住房公積金貸款利率為２﹒８５％，可更好滿足住房公積金繳存人住房需求。

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