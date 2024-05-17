【大國博弈】外交部：兩國元首高度互信，中俄關係「五個堅持」

《經濟通通訊社１７日專訊》俄羅斯總統普京５月１６至１７日對中國進行國事訪問，中國

外交部指出，普京此行成果豐碩，受到國際社會高度關注。

外交部歐亞司司長劉彬介紹，去年３月，習近平將俄羅斯作為新任期出訪首站，此次普京將

中國作為新任期首個外訪國家，充分體現了兩國元首的高度互信和密切互動。２０１３年以來，

習近平同普京會晤４０餘次，保持深入溝通交流，達成一系列重要共識。

此訪期間，習近平同普京的會晤全面總結雙邊關係發展成功經驗，為未來中俄關係發展擘畫

了藍圖。兩國元首共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交７５周年之際關於

深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，見證了１０多份重要合作文件的簽署。普京總

統還赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會，為雙方經貿合作發展注入了新的動力。



＊習：相互尊重相互支持，構建互惠互利新格局＊



中俄關係四分之三個世紀的風雨歷程表明，不斷鞏固和發展中俄永久睦鄰友好、全面戰略協

作、互利合作共贏，符合兩國和兩國人民的根本利益，也契合國際社會期待和時代發展潮流。

此次兩國元首會晤期間，習近平提出中俄關係要做到「五個堅持」：一是堅持以相互尊重為

根本，始終在涉及彼此核心利益問題上相互支持。二是堅持以合作共贏為動力，構建中俄互惠互

利新格局。三是堅持以世代友好為基礎，共同傳遞中俄友誼的火炬。四是堅持以戰略協作為支撐

，引領全球治理正確方向。五是堅持以公平正義為宗旨，推動熱點問題政治解決。（ｒｙ）

