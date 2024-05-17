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AH股新聞

17/05/2024 13:23

【提振內房】國務院：允地方政府以合理價收購商品房作保障性住房

　　《經濟通通訊社１７日專訊》全國切實做好保交房工作視頻會議今日上午在京召開，國務院
宣布，商品房庫存較多城市，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性
住房。此外，著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交
付，保障購房人合法權益；相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出
讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。
　
＊何立峰：打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰＊
　
　　國務院副總理何立峰在會上強調，要深刻認識房地產工作的人民性、政治性，繼續堅持因城
施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推進保交房、消化存量商品房等重點工作。
　　何立峰指出，房地產關係人民群眾切身利益和經濟社會發展大局。要繼續做好房地產企業債
務風險防範處置，扎實推進保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設「三
大工程」。
　　何立峰要求，要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，加強統籌協調，充分發揮
城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房地產企業的指導支持，有力有序
有效推進保交房各項工作。（ｃｔ）

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