  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

17/05/2024 14:08

《中國房產》上海環球金融中心７１層下周拍賣，起拍價３﹒３７億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上海浦東地標之一、高度近５００米的上海環球金融中心，其
７１層的整層辦公房產將於５月２０日１０時至５月２１日１０時公開拍賣，嘉善縣人民法院在
阿里資產平台掛出起拍價３﹒３７億元（人民幣．下同），為評估價４﹒８１億元的７折。
　　這一整層辦公樓原產權人為從事地產開發運營的新源國際控股有限公司，因為合同糾紛，被
浙江省嘉善縣人民法院查封並上架到法拍網，公開拍賣。（ｃｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金