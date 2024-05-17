《中國房產》上海環球金融中心７１層下周拍賣，起拍價３﹒３７億

《經濟通通訊社１７日專訊》上海浦東地標之一、高度近５００米的上海環球金融中心，其

７１層的整層辦公房產將於５月２０日１０時至５月２１日１０時公開拍賣，嘉善縣人民法院在

阿里資產平台掛出起拍價３﹒３７億元（人民幣．下同），為評估價４﹒８１億元的７折。

這一整層辦公樓原產權人為從事地產開發運營的新源國際控股有限公司，因為合同糾紛，被

浙江省嘉善縣人民法院查封並上架到法拍網，公開拍賣。（ｃｔ）

