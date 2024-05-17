【聚焦數據】統計局：去年城鎮私營就業人員平均工資增４﹒８％

《經濟通通訊社１７日專訊》根據國家統計局對１５３﹒９萬家規模以上聯網直報企業和

７１﹒５萬家抽中樣本單位開展的勞動工資統計調查，２０２３年城鎮非私營單位就業人員年平

均工資為１２０６９８元（人民幣．下同），比２０２２年增長５﹒８％，增速低於上年０﹒９

個百分點；城鎮私營單位就業人員年平均工資為６８３４０元，比上年增長４﹒８％，增速高於

上年１﹒１個百分點，扣除價格因素後，上述兩類單位就業人員平均工資實際分別增長５﹒５％

和４﹒５％，分別高於上年０﹒９和２﹒８個百分點。

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍解讀指出，在所有行業門類中，無論是城鎮非私營

單位還是私營單位，多數行業的就業人員平均工資繼續增長。



＊金融業工資水平保持較快增長＊



金融業在城鎮非私營單位和私營單位中的平均工資增速分別為１３﹒４％和１３﹒２％，增

速較高的原因主要是就業人數超四成的保險行業持續進行營銷模式轉型，工資水平較低的保險代

理員大幅減少，既導致保險業平均工資大幅提高，也推動整個金融行業平均工資水平上升。在城

鎮非私營單位金融業三個主要行業大類中，工資水平較高的貨幣金融服務業（主要是銀行）和資

本金融服務業（主要是證券基金和投資公司等）平均工資分別增長６﹒０％和６﹒７％；工資水

平較低的保險業就業人員減少１７﹒７％，平均工資上漲２３﹒９％。

信息傳輸、軟件和信息技術服務業在城鎮非私營單位和私營單位中的平均工資水平仍然最高

，分別為２３１８１０元、１２９２１５元，增速分別為５﹒２％和４﹒３％，均比上年有所放

緩。

王萍萍又指，行業間、區域間、崗位間工資水平差距縮小。無論是非私營單位還是私營單位

，工資水平較高的前三個行業均是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業以及科學研究和技

術服務業；工資水平較低的行業主要集中在農林牧漁業，水利、環境和公共設施管理業，住宿和

餐飲業以及居民服務、修理和其他服務業等。在非私營單位中，最高與最低工資之比為３﹒９９

，比上年縮小０﹒０９，私營單位中這一比值為２﹒９１，與上年基本持平。（ｃｔ）

