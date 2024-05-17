《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，觀望情緒濃厚

《經濟通通訊社１７日專訊》今日內地財經迎來三件大事：首先是國家統計局將公布４月一

系列經濟數據，包括工業生產、零售消費、投資、房地產開工、失業率等數據，將反映中國經濟

「三駕馬車」的復甦情況；其次是財政部將發行第一筆超長期特別國債，年限為３０年，發行利

率預計在２﹒５％至３％之間；第三是盛傳國務院今早將組織召開房地產工作相關會議，主要內

容包括討論房地產融資協調機制如何持續落地，以及外界最關注的「以購代建」消化過剩房產方

案。

市場觀望情緒濃烈，滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒０２％，報３１２１﹒７１點

，深成指低開０﹒１４％，創業板指低開０﹒２８％。

美國白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會主任布雷納德表示，中國的工業產能和某些行業的

大規模出口，可能會損害在美國及其他國家投資的可行性。她又指出，美國將與墨西哥合作應對

中國鋼鐵及汽車出口情況，避免中國繞道墨西哥迴避美國關稅。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，美國應維持開放的貿易體系，而非對中國商品徵收新的

懲罰性關稅，並促請中美合作解決貿易爭端。

人民銀行進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日零投放零回籠，全周實現零投放零回籠。

（ｅｙ）

