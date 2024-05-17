《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒１％，樓價跌幅顯著消費數據續疲弱

《經濟通通訊社１７日專訊》４月多項數據顯示內地不同部門經濟表現分化持續，從生產端

來看，內地４月工業增加值增６﹒７％大勝預期，但從消費端來看，４月社會消費品零售總額同

比增２﹒３％顯著遜預期；房地產市場表現維持不理想，首四個月全國房地產開發投資同比下降

９﹒８％，跌幅較１－３月再擴大０﹒３個百分點，首四個月新建商品房銷售額下降２８﹒３％

，降幅較１－３月再擴０﹒７個百分點，至於房價方面，據測算４月７０個大中城市新房價格同

比跌３﹒１％，為２０１５年７月以來最大降幅，環比亦下跌０﹒６％，為２０１４年１１月以

來最大降幅。

Ａ股兩市半日錄得５１２５億元（人民幣．下同）成交，和上日（１６日）同時段成交相若

，三大指數窄幅跌，滬綜指半日跌０﹒１％，深成指跌０﹒２７％，創業板指軟０﹒１９％。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，數據格局仍是外需強、內需弱，且內需疲弱顯然是

房地產惡化的結果。當前再平衡政策如消費品以舊換新或特別國債都只能對沖部分內需下行，在

房地產拐點之前任何復甦信號都將是短暫的。



＊內房期待新策，惟遭大摩唱淡＊



住建部、金融監管總局、地方政府和中國人民銀行等相關各方，將於今日參加由國務院召開

的大型會議，就收儲存量住房、保交樓等與房地產相關的工作議題進行商議。另外，武漢、西安

、南京、杭州、合肥、大理等地均提出支持企業收購存量房產，專家料或有更多城市、區域跟進

收購存量房產做公共保障房的政策。

城投方向房企升幅居前，如城投控股（滬：６００６４９）漲停，城建發展

（滬：６００２６６）升８﹒４％，津濱發展（深：０００８９７）升３﹒２％，上實發展

（滬：６００７４８）升２﹒５％，合肥城建（深：００２２０８）、津投城開

（滬：６００３２２）同升２﹒１％；

然而摩根士丹利下調中國房地產板塊看法，稱基本面疲弱及下半年不確定性高，部分大型房

企股價下跌，招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１％

，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）軟０﹒７％。

（ｅｙ）

