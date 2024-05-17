《Ａ股行情》提振樓市組合拳衝擊，滬綜指收漲１％全周仍小跌

《經濟通通訊社１７日報道》國家統計局今早公布的４月多項數據顯示不同部門經濟表現分

化持續，尤其是內需增長乏力，Ａ股半日窄幅跌，午後國務院、人行及金監總局打出一組提振樓

市組合拳，包括取消首套及二套住房個人貸款利率全國下限、下調首付比例、下調個人住房公積

金貸款利率，以及允許地方政府「以需定購」、酌情以合理價格收購部分商品房用作保障房；酌

情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。

上述救樓市政策雖在關鍵細節上仍存在疑問，但此次首套和二套房首付比例均是歷史最低，

對地產股的短期利好效果則立竿見影，多股集體漲停，加上保險股拉漲，帶動滬綜指下午升幅擴

大至１﹒０１％收市，報３１５４﹒０３點，深成指漲１﹒１％，創業板指同升１﹒１２％。

午後成交大增，兩市全日錄得８８７４億元（人民幣．下同）成交額，按日增加１６﹒６％

。

國家統計局公布４月多項統計數據。從生產端來看，內地４月工業增加值增６﹒７％大勝預

期，但從消費端來看，４月社會消費品零售總額同比增２﹒３％顯著遜預期；房地產市場表現維

持不理想，首四個月全國房地產開發投資同比下降９﹒８％，跌幅較１－３月再擴大０﹒３個百

分點，首四個月新建商品房銷售額下降２８﹒３％，降幅較１－３月再擴０﹒７個百分點，至於

房價方面，據測算４月７０個大中城市新房價格同比跌３﹒１％，為２０１５年７月以來最大降

幅，環比亦下跌０﹒６％，為２０１４年１１月以來最大降幅。



＊滬指中斷四周連升趨勢＊



在本周初，受累內地４月金融數據不理想，社會融資規模增量罕有收縮，新增貸款數據遜預

期，再加上從本周開始陸股通不再公布實時交易數據，滬綜指連日下跌，成交亦節節收縮，在周

三（１５日）兩市成交額只有７６１１億元，創２月１日以來成交新低。滬指前四日保持偏軟，

最終在今日股市迎來小爆發，然而全周指數還是累計下跌了０﹒０２％，中斷連續四周上升的趨

勢。



＊地產股掀漲停潮，包括萬科Ａ、保利＊



中央大打組合拳，內房股亢奮集體漲停，包括萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團

（滬：６００３８３）、綠地控股（滬：６００６０６）、保利發展（滬：６０００４８）等大

型房企，亦不乏城投控股（滬：６００６４９）、城建發展（滬：６００２６６）、津濱發展

（深：０００８９７）、合肥城建（深：００２２０８）、津投城開（滬：６００３２２）等城

投領域房企。

然而摩根士丹利下調中國房地產板塊看法，稱基本面疲弱及下半年不確定性高，該行並指出

，內地房地產庫存清理計劃的實施可能會因資金規模低於預期而令人失望。

保險股同漲，中國平安（滬：６０１３１８）漲５％，太保（滬：６０１６０１）升

３﹒７％，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒６％，中國人壽（滬：６０１６２８）升

１﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６７７﹒９７ ＋１﹒０３

上證綜合指數 ３１５４﹒０３ ＋１﹒０１ ３８９５﹒７３

上證Ａ股指數 ３３０６﹒２０ ＋１﹒０１

深證成份指數 ９７０９﹒４２ ＋１﹒１０ ４９７７﹒９１

深圳創業板指數 １８６４﹒９４ ＋１﹒１２

上證Ｂ股指數 ２５５﹒１４ ＋０﹒９３ １﹒３５

深證Ｂ股指數 １１２５﹒４０ ＋０﹒３０ ０﹒５９

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