《滬股通》上證Ａ股指數收升１﹒０１％，報３３０６﹒２點

《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒０１％，報３３０６﹒２點。
港交所現已不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。滬深股通當
日額度餘額大於或等於３０％時，顯示「額度充足」，只有在餘額小於３０％時才會實時公布額
度餘額。（ｒｙ）
《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇
17/05/2024 15:05
《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒０１％，報３３０６﹒２點。
港交所現已不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。滬深股通當
日額度餘額大於或等於３０％時，顯示「額度充足」，只有在餘額小於３０％時才會實時公布額
度餘額。（ｒｙ）
《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇
上一篇新聞︰17/05/2024 15:05 《深股通》深成指全日升１﹒１％，報９７０９﹒４２點
下一篇新聞︰17/05/2024 15:05 《Ａ股行情》提振樓市組合拳衝擊，滬綜指收漲１％全周仍小跌
17/05/2024 15:31 《中國房產》南京今年商品房住宅地計劃供應２４０公頃，減量五成
17/05/2024 15:20 【提振內房】官媒：更多國資將收購存量房，盤活存量房及租房市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰