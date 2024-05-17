《深股通》深成指全日升１﹒１％，報９７０９﹒４２點

《經濟通通訊社１７日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒１％，報９７０９﹒４２點。
港交所現已不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。滬深股通當
日額度餘額大於或等於３０％時，顯示「額度充足」，只有在餘額小於３０％時才會實時公布額
度餘額。（ｒｙ）
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17/05/2024 15:05
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