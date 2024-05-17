《中國房產》統計局：４月７０大中城市樓價同環比降幅擴大

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布２０２４年４月份商品住宅銷售價格變動情況

。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，２０２４年４月，房地產市場繼續調整，

７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比、同比降幅均有所擴大。



＊一線城市僅上海新樓價格上漲＊



４月份，一線城新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒６％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點

。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒７％、１﹒３％和１﹒０％，上海上漲０﹒３％。二、

三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降０﹒５％和０﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒２個

百分點。

４月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒１％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒６％、０﹒８％、１﹒４％和０﹒７％。二、三線城

市二手住宅銷售價格環比均下降０﹒９％，降幅均比上月擴大０﹒４個百分點。



＊各線城市新舊住宅價格同比降幅大＊



４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降２﹒５％，降幅比上月擴大１﹒０個百分

點。其中，北京、廣州和深圳同比分別下降０﹒５％、６﹒９％和６﹒７％，上海上漲４﹒２％

。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降２﹒９％和４﹒２％，降幅比上月分別擴大

０﹒９個和０﹒８個百分點。

４月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降８﹒５％，降幅比上月擴大１﹒２個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降８﹒０％、７﹒５％、１０﹒２％和８﹒５％。二、三線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降６﹒８％和６﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒９個百分點。

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