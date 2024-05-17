《中國房產》統計局：４月７０大中城市樓價同環比降幅擴大

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布２０２４年４月份商品住宅銷售價格變動情況
。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，２０２４年４月，房地產市場繼續調整，
７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比、同比降幅均有所擴大。
＊一線城市僅上海新樓價格上漲＊
４月份，一線城新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒６％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點
。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒７％、１﹒３％和１﹒０％，上海上漲０﹒３％。二、
三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降０﹒５％和０﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒２個
百分點。
４月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒１％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，
其中北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒６％、０﹒８％、１﹒４％和０﹒７％。二、三線城
市二手住宅銷售價格環比均下降０﹒９％，降幅均比上月擴大０﹒４個百分點。
＊各線城市新舊住宅價格同比降幅大＊
４月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降２﹒５％，降幅比上月擴大１﹒０個百分
點。其中，北京、廣州和深圳同比分別下降０﹒５％、６﹒９％和６﹒７％，上海上漲４﹒２％
。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降２﹒９％和４﹒２％，降幅比上月分別擴大
０﹒９個和０﹒８個百分點。
４月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降８﹒５％，降幅比上月擴大１﹒２個百分點，
其中北京、上海、廣州和深圳分別下降８﹒０％、７﹒５％、１０﹒２％和８﹒５％。二、三線
城市二手住宅銷售價格同比分別下降６﹒８％和６﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒９個百分點。
（ｓｌ）
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