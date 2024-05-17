《神州金融》花旗中國７月終止信用卡還款服務，６月關閉１５網點

《經濟通通訊社１７日專訊》花旗中國各項個人銀行業務進入關閉倒數階段。花旗銀行信用

卡昨（１６日）發布公告，自２０２４年７月３日２１時起，花旗中國個人信用卡將終止提供還

款服務，並會向用戶提供截至２０２４年７月５日的最後一期花旗銀行信用卡對帳單。自７月６

日起，花旗中國將逐步調整╱停止各信用卡相關服務渠道，終止所有尚未註銷的花旗中國個人信

用卡帳戶。



＊信用卡應收帳款已轉讓予富邦華一銀行＊



花旗中國今年１月曾公告，將向富邦華一銀行就花旗中國個人信用卡還款服務停止後仍未結

清的欠款或信用卡分期還款餘額（應收帳款）進行債權轉讓，該轉讓計劃於２０２４年７月５日

交割。即是說，如果用戶在花旗銀行信用卡還款服務截止後仍有尚未結清的欠款或信用卡分期還

款餘額，後續需向富邦華一銀行還款。

此外，花旗中國５月６日公告，個人銀行業務營業網點預計於２０２４年６月８日起停止營

業，共涉及上海分行個人銀行營業網點等１５個營業網點。公告稱，個人銀行業務營業網點停止

營業後，花旗中國在各地留存的個人客戶及其帳戶將歸集到花旗中國上海分行集中管理。

國家金融監督管理總局上海監管局５月７日公告，註銷花旗銀行（中國）有限公司的《保險

中介許可證》。花旗中國此前已公告，不再開展保險代理業務，且自２０２４年１月１日起，各

保險公司已與該行終止了保險兼業代理業務關係。

花旗早在２０２１年４月宣布一項全球戰略調整，退出包括中國內地在內十多個市場的個人

銀行業務。２０２２年１２月，花旗宣布將逐步關閉其中國內地的個人銀行業務，包括銀行卡、

房貸、個人貸款、存款、投資、保險和外匯等，但不涉及其對公業務。此外花旗還陸續宣布關閉

韓國的個人銀行業務，全面結束其在俄羅斯的業務，將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和

中型市場業務的ＩＰＯ等。

據內媒指出，在花旗已宣布將退出個人銀行業務的跨亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球１４

個市場中，花旗已完成了在澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、中國、印尼等

市場的個人銀行業務出售。（ｓｌ）

