【數據解讀】機構：中國仍是外需強內需弱，第二季降息可能性上升

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，４月規模以上工業增加值同比增速加快至

６﹒７％，優於市場預期的５﹒５％；社會消費品零售總額同比增２﹒３％，創２０２２年１２

月以來新低，遜於預期的３﹒８％；首４月固定資產投資同比增４﹒２％，亦不及預期的

４﹒６％。分析人士認為，工業生產強勁由外需推動，但消費放緩表明內需仍然低迷，疊加此前

公布的信貸數據「塌方」，亟需政策制定者採取更多措施提振內需。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，數據格局仍是外需強、內需弱。內需疲弱顯然是房

地產惡化的結果。當前再平衡政策如消費品以舊換新或特別國債都只能對沖部分內需下行，在房

地產拐點之前任何復甦信號都將是短暫的。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦表示，４月工業生產依然強勁，但消費放緩

，反映國內需求依然低迷，製造業的強勁可能由外需驅動，而這可以從出口量增長得到證明。房

地產價格和銷售進一步下跌，可能會打壓家庭信心。他認為，這組宏觀數據，加上４月份疲弱的

信貸數據，可能會促使政策制定者採取更有力的行動來提振內需，第二季降息的可能性上升。

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